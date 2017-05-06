Карлссон: сборная Дании многое сделала в начале матча, но Мерзликин спас Латвию

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон прокомментировал поражение в первом матче на чемпионате мира — 2017 от Латвии (3:0).



«Я хочу поздравить Латвию с победой. Мы сделали многое в первом периоде, мы много атаковали, но вратарь соперника Мерзликин сыграл на высочайшем уровне. Конечно, Латвия выступила здорово, но мы должны были сделать больше. Второй период мы провели очень плохо. Когда соперник забил, мы «подсели» и немного растерялись. Два подряд удаления привели к голу в наши ворота», — передаёт слова Карлссона корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сборная Латвии уверенно обыграла Данию в своём первом матче на ЧМ-2017