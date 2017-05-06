Фанёф: на самом деле «Оттава» должна быть довольна, что после 4 игр счёт равный

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф поделился ожиданиями от пятого матча серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-2).



«На самом деле мы можем быть довольны, что сейчас равный счёт в серии. Мы выиграли два матча, затем они ответили нам у себя дома. Это отличная серия. Мы знаем, на что способны и понимаем, как нужно сыграть, чтобы вернуть инициативу. Если бы нам перед началом противостояния с „Рейнджерс“ сказали, что после четырёх матчей счёт будет 2-2, мы бы согласились на эти условия. Так что соберёмся и покажем максимум в субботу при поддержке своих болельщиков», — цитирует Фанёфа официальный сайт НХЛ.