Гендиректор «Динамо» Мн: сборная Беларуси может преподнести сюприз на ЧМ

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец поделился мнением о шансах сборной Беларуси на ЧМ-2017.



«Матч против сборной Финляндии показал, что белорусы способны преподнести сюрприз на этом мировом форуме вопреки негативным прогнозам, с которыми их отправляли в Париж наши журналисты. Конечно, я с особым вниманием слежу за динамовцами, которые составляют костяк национальной команды. Могло быть наших ребят в сборной и больше, тот же Андрей Степанов, думаю, своей игрой на протяжении всего сезона заслужил право сыграть на чемпионате мира и мог бы помочь в Париже, но это решение тренерского штаба. В любом случае, «Динамо-Минск» был, есть и остаётся базовым клубом сборной, поэтому все успехи и неудачи мы будем делить вместе», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.