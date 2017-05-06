Лаланд: если Беларусь не будет играть умно, то счёт 1:6 будет в каждом матче

Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд прокомментировал поражение от Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:6).

«Нам нет оправданий. Это разочаровывает. У меня нет ответов, почему так произошло. У чехов хорошая мастеровитая команда, есть игроки, которые наказывают тебя за ошибки. Мы не должны были давать им создавать такие моменты. Нам надо играть умно, по нашей системе. Если мы этого не сделаем, то каждый матч будем проигрывать со счётом 1:6. Нашим парням надо проснуться и начать играть правильно», — приводятся слова Лаланда на официальном сайте турнира.

А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией Ошибка арбитров помешала Беларуси снова отыграться со счёта 0:2. Впрочем, подопечным Дэвида Льюиса не стоит пенять только на судейство.