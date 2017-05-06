Ворачек: после гола Враны сборная Чехии почувствовала игру и контролировала её

Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал победу над Беларусью в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года, а также поделился ожиданиями от встречи с Финляндией.
«У них габаритная и мощная команда, которая хорошо обороняется в средней зоне. В первые 5-7 минут у нас мало что получалось. После гола Враны мы почувствовали игру и стали показывать свой хоккей. Оставшееся время мы контролировали игру.
Следующий матч с финнами будет тяжёлым, они здорово катаются. Нам надо быть терпеливыми и не допускать ошибок, и, надеюсь, мы снова сможем проявить себя в атаке", — приводятся слова Ворачека на официальном сайте турнира.
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