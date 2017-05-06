Дубль Нюландера помог сборной Швеции разгромить Германию на ЧМ-2017

Сборная Швеции одержала победу над Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 7:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Оливера Экман-Ларссона немцы ответили шайбой Патрика Хагера. После перерыва Виктор Раск вновь вывел шведов вперёд, но Филип Гогулла сравнял счёт. Затем отличились Линус Умарк и Юнас Бродин. В третьем периоде Габриэль Ландеског сделал счёт 5:2, а затем дважды за 79 секунд отличился Вильям Нюландер.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».