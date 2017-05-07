Овечкин набрал 20 очков в матчах, грозивших «Вашингтону» вылетом из Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пятой игре серии полуфинала конференции с «Питтсбургом» (4:2, 2-3 в серии). Таким образом, в 19 матчах, когда «Кэпиталз» грозил вылет из Кубка Стэнли, россиянин забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

Александр Овечкин в ходе пятого поединка серии играл в третьем звене нападения вместе с Ларсом Эллером и Томом Уилсоном. Победную шайбу в матче забросил Евгений Кузнецов.

«Я знал, что Овечкин сыграет удачно, что он выстрелит. Он наш капитан, наш лидер. Все видели, как он здорово сегодня действовал», — сказал после игры Кузнецов.