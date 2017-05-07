Салливан: «Питтсбургу» надо перезагрузиться и показать свою лучшую игру

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги матча второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4). В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 3-2.
«Нам нужно забыть об этом поражении, перезагрузиться, вернуться домой и показать свою лучшую игру. Думаю, Флёри был сегодня надежён. Просто нужно лучше играть перед вратарём», – передаёт слова тренера американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Я же говорил, что Овечкин забьёт!». «Вашингтон» продолжает бороться
«Вашингтон» смог продлить собственную кубковую жизнь, одержав победу в пятом матче, благодаря шайбам Кузнецова и Овечкина.