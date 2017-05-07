ЧМ-2017: сборная Италии назвала состав на матч с командой России

Сборная Италии назвала состав на матч группового этапа ЧМ-2017 с национальной командой России.
Состав итальянской сборной выглядит следующим образом:
Андреас Бернард, Фредерик Клутье
Армин Хельфер — Армин Хофер, Марко Инсам — Антон Бернард — Томмасо Траверса;
Томас Ларкин — Лука Дзанатта, Джулио Сканделла — Джиованни Морини — Лука Фриго;
Александер Эджер — Стефано Маркетти, Рафаэль Андергассен — Диего Костнер — Симон Костнер;
Энрико Мильоранци — Даниэль Глира, Маркус Гандер — Томмасо Гои — Даниэль Франк.
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