Туррис: целил в «домик», промахнулся, но для победного гола хватило и этого

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Кайл Туррис поделился впечатлениями после победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Хоккеист отметился победной шайбой в овертайме.



«Мне удалось объехать Джирарди. Я хотел бросить в „домик“, но промахнулся. Хотя и этого хватило для гола.



Первый выход Криса Нила после травмы в плей-офф? Это было очень важно. Он поднял нам настроение, помог нам настроиться. Сам факт его присутствия произвёл на нас впечатление. Нил не так много времени провёл на льду, но, возможно, был самым важным игроком нашей команды», — цитирует Турриса официальный сайт лиги.