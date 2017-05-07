Знарок: за Плотниковым трудно охотиться, это итальянца надо было беречь от него

Главный тренер сборной России Олег Знарок подвёл итоги после победы в матче с Италией (10:1) на чемпионате мира.



«Долго вкатывались в игру, но потом стали лучше во многих компонентах, особенно порадовало большинство. Тройке Шипачёва есть куда прибавлять при игре «пять на пять». Замена вратаря планировалась после второго периода, если счёт будет в нашу пользу. Сорокину нужно было дать игровую практику, мы рассчитываем на него. Итальянцы охотились за Плотниковым? За ним трудно охотиться, это парень с хорошим характером и сердцем. Думаю, не его, а 90-го номера итальянцев надо было беречь от Плотникова», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

10 голов заказывали? Россия ожидаемо уничтожила Италию на ЧМ-2017 Сборная России разгромила команду Италии на чемпионате мира, выйдя на первое место в группе A.