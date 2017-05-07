Майр: сборная Италии нервничала, сказался непростой матч со словаками

Главный тренер сборной Италии Стефан Майр прокомментировал поражение от сборной России (1:10) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.



«Мы сильно нервничали, для нас это был сложный матч. Сказалась вчерашняя напряжённая игра со Словакией. Первый период получился неплохим, во втором нам удалось забить, но соперник постоянно играл в большинстве, давил, атаковал наши ворота. Наверное, мы пропустили слишком много в концовке, какие-то шайбы были лишними. Нам нужно оставить эту игру и двигаться дальше», — передаёт слова Майра корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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