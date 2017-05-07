Гулявцев: нужно зацепиться за ту игру, которую сегодня показала сборная России

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от игры сборной России во втором матче на чемпионате мира–2017, в котором подопечные Олега Знарка победили со счётом 10:1.



«Отталкиваясь от счёта, я бы не стал никого выделять. Команда вся здорово смотрелась, играла комбинационно, большинство сегодня хорошо сработало. Вся команда – молодцы. Но после таких игр нужно ещё больше концентрироваться. Уверенная победа, но дальше будет сложнее. Нужно зацепиться за ту результативную и комбинационную игру, которую сегодня показала сборная. Глобальных выводов из этой игры делать не надо. Класс наших игроков намного выше, чем у итальянцев. Я думаю, что победа была закономерной. То, что матч в плане забитых нашей командой голов получился таким результативным, не было прогнозируемым. Итальянцы не были фаворитами в этом матче, так что класс наших игроков сказался», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Россия одержала самую крупную победу над Италией на ЧМ — 10:1! Как это было Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.