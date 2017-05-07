«Автомобилист» подписал контракты с защитником Ляминым и форвардом Пестуновым

Екатеринбургский «Автомобилист» на своём официальном сайте сообщил о подписании контрактов с защитником Кириллом Ляминым и нападающим Дмитрием Пестуновым. Оба соглашения рассчитаны на два года.



В 2010-м Пестунов подписал контракт с “Трактором”, но по ходу сезона перешёл в московское “Динамо”, в составе которого два года подряд выигрывал Кубок Гагарина. Три последних сезона Дмитрий провёл в “Тракторе”. Всего в КХЛ 32-летний нападающий отыграл 503 матча, набрав 208 (56+152) очков.



С 2011 года Лямин четыре сезона играл в “Авангарде”, два последних года — в “Нефтехимике”. Всего в КХЛ 31-летний хоккеист сыграл 512 матчей, набрав 105 (25+80) очков.

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