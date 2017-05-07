Блашилл: сборная США сделала шаг вперёд, но мы продолжаем строить команду

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Данией (7:2) на чемпионате мира—2017.



«Я думаю, оба матча Дания сыграла хорошо. Наш голкипер совершил несколько сейвов, если бы не они, всё могло сложиться по-другому. Мы упустили много шансов в прошлой игре. Нам нужно прибавлять и продолжать строить команду. Сегодня мы сделали шаг вперёд. Победа над Данией нам была нужна перед непростой встречей со Швецией», — передаёт слова Блашилла корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

ЧМ-2017: сборная США уверенно обыграла команду Дании