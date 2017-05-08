«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Драйзайтль забросил 3 шайбы, Слепышев — 1

«Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Анахайм Дакс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

Хет-триком в составе «Эдмонтона» отметился Леон Драйзайтль (3-я, 8-я и 36-я минуты), дубль оформил Марк Летестю (12, 19), ещё по голу забили Зак Кассиан (9) и Антон Слепышев (21). За «Анахайм» шайбу забросил Рикард Ракелль (29).

Счёт в серии стал ничейным — 3-3. Решающий матч противостояния будет сыгран на льду «Анахайма» 11 мая.