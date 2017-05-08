Лучич: Драйзайтль сегодня выстрелил, сыграл замечательно

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (7:1) в шестом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (3-3 в серии).

«Драйзайтль здорово прибавил. Нам было нужно, чтобы кто-то выстрелил, и он это сделал. Так было в течение всего сезона. Он замечательно сыграл, когда нам это было нужно.

Серия получается очень эмоциональной. Шесть игр – понятно, что страсти накаляются. Обе команды ждут матча в среду. Мы рады, что появилась такая возможность», – сказал Лучич.