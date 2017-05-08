Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Борьба Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Летестю: «Эдмонтон» лучше, чем о нём думают

8 мая 2017, понедельник. 10:30. Хоккей

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Марк Летестю прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (7:1, 3-3) в шестом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в текущем плей-офф НХЛ будет седьмой матч.

«Мы лучше, чем о нас думают. В этом плей-офф у нас был сложный матч против «Сан-Хосе», когда мы проиграли 0:7. Но тогда мы собрались и выиграли два раза подряд. Я считаю, что нет такого удара, после которого мы не смогли бы оправиться. Мы доказали это сегодня», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Драйзайтль забросил 3 шайбы, Слепышев — 1
Замолчавший блюз. «Сент-Луис» вылетел, приедет ли Тарасенко на ЧМ?
«Нэшвилл» впервые в своей истории вышел в финал конференции, оставив за бортом «блюзменов» Владимира Тарасенко. Приедет ли он на ЧМ?
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Эдмонтон Ойлерз
Новости. Хоккей
8 мая 2017, понедельник
11:00 Бадюков признался, что хотел бы постоянных выступлений «Роспрессы» в Ночной лиге
10:50 Смит: Барабанов может выстрелить на чемпионате мира — 2017
10:38 Карлайл: у «Анахайма» всё пошло не так
10:34 Хоккеистам на ЧМ-2017 полагаются угощения, в частности, более 100 кг пирожных
10:30 Летестю: «Эдмонтон» лучше, чем о нём думают
10:15 Обыграет ли Россия Германию? Как завершатся матчи четвёртого дня ЧМ
10:08 Штурм: не боимся бригад большинства сборной России
10:00 Ринне: ещё ни разу «Нэшвилл» не поднимался так высоко
10:00 Стин: «Сент-Луис» так и не смог обыграть «Нэшвилл» на выезде
09:53 Бадюков: мы больше любим команду «Роспресса» за то, что происходит вне хоккея
09:45 Гибсон: если бы пару раз спас «Анахайм», всё могло сложиться иначе
09:45 Драйзайтль – 2-й после Гретцки самый молодой автор хет-трика в истории «Ойлерз»
09:30 Кольяно: счёт в матче с «Эдмонтоном» мог быть и 1:20
09:30 Лучич: Драйзайтль сегодня выстрелил, сыграл замечательно
09:30 Пьетранджело: проиграли, но боролись до конца. Я горжусь «Сент-Луисом»
09:30 Йози: в каждом матче серии с «Сент-Луисом» была битва
09:15 «Сент-Луис»: Тарасенко набрал 6 очков в 11 матчах плей-офф, Якупов не играл
09:00 Светлов: лидеры КХЛ жертвуют ОИ, стоит задача не позволить составу расползтись
09:00 Суббэн: у «Нэшвилла» есть главная цель – Кубок Стэнли
09:00 «Нэшвилл» впервые в истории вышел в финал конференции
08:56 Драйзайтль: на кону для «Эдмонтона» стоял сезон
05:11 «Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Драйзайтль забросил 3 шайбы, Слепышев — 1
03:37 Ларионов: Шарипзянов возвращается в «Нефтехимик», договорённость есть
00:53 «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в шестом матче и вышел в финал конференции
00:42 Латвия — Словакия: самые яркие моменты матча
00:13 Спруктс: у Латвии на ЧМ-2017 хороший календарь, это нам помогает
00:05 Даугавиньш: Латвия давно так хорошо не начинала ЧМ, но иногда наступает паника
7 мая 2017, воскресенье
23:49 ЧМ-2017: сборная Латвии обыграла Словакию и возглавила группу А
23:39 ЧМ-2017: Швейцария переиграла Норвегию, Дженони оформил сухой матч
23:16 Лундквист: большинство голов в плей-офф забивается с пятачка или близко от него
22:44 Фисенко: очень и очень грустно покидать «Адмирал», но это хоккей
22:13 Э. Карлссон: почти любой игрок, выступающий в плей-офф, сражается с болячками
21:40 Лучич: в пятом матче два хороших арбитра не смогли дать свисток в нужный момент
21:17 Финляндия — Франция: самые яркие моменты матча
20:53 Франция — Финляндия: невероятный сейв вратаря французов Арди
20:44 Фазель: окончательное решение по участию НХЛ в ОИ-2018 будет в середине июля
20:33 Я. Карлссон: сборную Дании в матче с США хватило только на 15 минут
20:30 Блашилл: сборная США сделала шаг вперёд, но мы продолжаем строить команду
20:28 «Автомобилист» подписал контракты с защитником Ляминым и форвардом Пестуновым
20:26 Хэнифин: США выполнили задачу на игру с Данией, настроились должным образом
20:18 Открылся Дом болельщика сборной России в Москве
20:16 Смит: в этом году Шалунову не было смысла ехать в «Чикаго», он не готов к НХЛ
20:09 Лауридсен: сборная США наказала Данию за ошибки, с Латвией мы играли лучше
20:07 Франция — Финляндия: форвард хозяев Белльмар отдал свою награду MVP вратарю Арди
19:57 Ларкин: у США сработало большинство, сделали выводы после Германии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+