Летестю: «Эдмонтон» лучше, чем о нём думают

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Марк Летестю прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (7:1, 3-3) в шестом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в текущем плей-офф НХЛ будет седьмой матч.

«Мы лучше, чем о нас думают. В этом плей-офф у нас был сложный матч против «Сан-Хосе», когда мы проиграли 0:7. Но тогда мы собрались и выиграли два раза подряд. Я считаю, что нет такого удара, после которого мы не смогли бы оправиться. Мы доказали это сегодня», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Драйзайтль забросил 3 шайбы, Слепышев — 1