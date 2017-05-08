Райндль: надеюсь, немцы смогут побороться с россиянами

Президент немецкого хоккейного союза, глава немецкой части оргкомитета чемпионата мира Франц Райндль поделился ожиданиями от матча со сборной России. Немцы ранее обыграли команду США (2:1), а на следующий день разгромно проиграли шведам (2:7). Россияне одолели шведов (2:1 ШБ), а затем разгромили итальянцев (10:1).

«У нас есть день отдыха, который, как я считаю, нам необходим. Надеюсь, что мы сможем восстановиться и сохранить немало энергии, чтобы побороться с ними. Не считаю этот выходной явным преимуществом, но поскольку сборная России — высококвалифицированная команда, нам необходима дозаправка», — цитирует функционера ТАСС.

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