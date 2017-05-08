Фазель заявил, что не знает такого Путина, каким его изображают на Западе

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался о российском хоккее и рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

«В Германии много русских, и они, конечно же, сходят с ума от хоккея. Я даже скажу, что в России вид спорта номер один – это хоккей, а не футбол, хоть они и организуют чемпионат мира в следующем году. У них много звёзд, да и президент страны сам выходит на лёд. Я впервые побывал в России в 1981 году, ещё в качестве судьи. Их гостеприимство является уникальным, если у тебя есть друг в России – это на всю жизнь.

Я не знаю такого Путина, каким его принято изображать на Западе. Это очень вежливый и учтивый человек. Я познакомился с ним в 2000 году, когда чемпионат мира проходил в Санкт-Петербурге. С тех пор у нас хороший контакт. Моё мнение таково: России нужно дать время. Это молодое государство, которое не может сразу быть совершенным", – цитирует функционера Kölner Stadt Anzeiger.

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