Карлайл: не вешайте на меня никаких седьмых матчей «Анахайма», меня не было

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл в преддверии решающего матча серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3-3) заявил, что его не интересует история игр команды в седьмых матчах. Команда из Калифорнии проиграла пять подряд седьмых матчей серий плей-офф. Тогда обладателя Кубка Стэнли 2007 года возглавлял Брюс Будро, сменивший как раз Карлайла.

«Сейчас у нас не та же группа игроков. Меня не было тогда. Так что не вешайте на меня никаких седьмых матчей», – сказал Карлайл в эфире Fox Sports.