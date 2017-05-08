Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче с Германией на ЧМ

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года Россия — Германия Сергей Мозякин получил травму и покинул лёд, отправившись при помощи персонала и партнёров в раздевалку. Эпизод произошёл на 14-й минуте первого периода при счёте 1:0 в пользу сборной России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Патрик Хагер, атаковавший Мозякина, удалён до конца матча. Две минуты штрафа получил Сергей Плотников, вступившийся за партнёра.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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