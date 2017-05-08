Владимир Тарасенко не сыграет за сборную России на ЧМ-2017

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не сможет помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

«Звонили агенту его, сказали, что ему нужна операция. Он играл с травмой. Пока никаких мыслей по дозаявке нет», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сент-Луис» вылетел из плей-офф НХЛ, проиграв «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде в шести матчах. Тарасенко в 11 матчах набрал 6 (3+3) результативных баллов.

Овечкин, Макдэвид и ещё 13 звёзд НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ-2017 Если хотя бы половина из них приедет на чемпионат мира, турнир станет ещё круче.

Замолчавший блюз. «Сент-Луис» вылетел, приедет ли Тарасенко на ЧМ? «Нэшвилл» впервые в истории вышел в финал конференции, оставив за бортом «блюзменов» Владимира Тарасенко. Приедет ли он на ЧМ?

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.

Видео интервью Олега Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».