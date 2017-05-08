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Болельщики сборной России облили пивом Хагера, который нанёс травму Мозякину

8 мая 2017, понедельник. 21:43. Хоккей

Нападающий сборной Германии Патрик Хагер получил удаление до конца матча за грубую игру против капитана сборной России Сергея Мозякина. Болельщики на «Ланксесс-Арене» в Кёльне облили немецкого форварда пивом, когда тот уходил в подтрибунное помещение, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Мозякин получил травму и отправился в больницу на обследование. Сборная России обыграла Германию со счётом 6:3. Главный тренер команды Олег Знарок после матча сообщил, что о состоянии игрока пока неизвестно.

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Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Германии — Хоккей Сборная России — Хоккей Сергей Мозякин ЧМ-2017
Новости. Хоккей
8 мая 2017, понедельник
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