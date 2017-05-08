Болельщики сборной России облили пивом Хагера, который нанёс травму Мозякину

Нападающий сборной Германии Патрик Хагер получил удаление до конца матча за грубую игру против капитана сборной России Сергея Мозякина. Болельщики на «Ланксесс-Арене» в Кёльне облили немецкого форварда пивом, когда тот уходил в подтрибунное помещение, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Мозякин получил травму и отправился в больницу на обследование. Сборная России обыграла Германию со счётом 6:3. Главный тренер команды Олег Знарок после матча сообщил, что о состоянии игрока пока неизвестно.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.