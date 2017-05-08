Сборная США одолела Швецию на ЧМ-2017, Годро и Линдхольм сделали дубли

Сборная США одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 4:3.

В составе команды победителей Джонни Годро сделал дубль, ещё по шайбе забросили Клейтон Келлер и Джей Ти Комфер. У шведов отличился Элиас Линдхольм, который оформил дубль, а также Виктор Хедман.

Американцы вышли на второе место в группе А, у них в активе шесть очков после трёх матчей. Шведы занимают четвёртую строчку, набрав четыре очка.

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