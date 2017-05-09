Макгуайр: летом НХЛ надо решить, что является атакой на вратаря, а что нет

Комментатор NBC Пьер Макгуайр считает, что у арбитров Национальной хоккейной лиги нет единой позиции по тому, что считать атакой на вратаря.

«Национальной хоккейной лиге нужно будет провести серьёзное совещание этим летом и решить, что является атакой на вратаря, а что не является. Потому что в настоящее время этого никто не понимает. Я говорил с судьями, с тренерами, с другими комментаторами – никто не знает. Не думаю, что сейчас есть какой-то стандарт", – сообщил Макгуайр в эфире радио TSN 1200.