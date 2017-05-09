Флёри: «Питтсбург» всё ещё в игре, всё в порядке

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри подвёл итоги шестого матча серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2). Соперник отыгрался со счёта в серии 1-3, теперь командам предстоит седьмой матч серии. По мнению хоккеиста, ничего страшного не произошло.



«Всё в порядке, мы все ещё в игре. Нам просто нужна ещё одна победа. Хорошо, что до этого мы заработали преимущество в серии и сможем сыграть в седьмом матче», — передаёт слова Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин: если «Питтсбург» сыграет так, как умеет, то победит в седьмом матче