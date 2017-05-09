Панарин: пробирала дрожь, когда стояли у могил, всем ветеранам здоровья

Нападающий сборной России Артемий Панарин рассказал о мероприятиях национальной команды в День Победы.

«Страшное время было, тяжело об этом говорить, подбирать слова. Сейчас увидели могилы, положили цветы, почтили память. Дрожь пробирала. Приятно, что мы смогли выбраться всей командой в такой день и посетить это место. Всех с праздником, стариков, которых коснулась война, с этим великим днём. Здоровья всем ветеранам. Это самое главное. Пусть всегда будет мирное время», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.