Юрзинов-ст.: для меня 9 Мая — память о том, что пережил наш народ

Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал посещение сборной России мемориала российских пленных под Кёльном по случаю Дня Победы.

«Для меня лично 9 Мая — память. О людях, о родителях, о тех страшных временах, о той жизни. Самое главное — память о том, что пережил наш народ. Я уже давно эмоции испытываю. Самое сложное… Я сам в годы ВОВ был эвакуирован в городе Молотове, нынешняя Пермь. У нас был авиамоторный завод, всех сотрудников эвакуировали со стадиона «Динамо». Я бывший доходяга. В поле, мороз, станки, бараки и через неделю детское кладбище.

Всех коснулась война. Люди не рассказывали, старались не говорить о том, что было. Моя мама Зинаида Павловна лечила меня, я пять раз болел воспалением лёгких. На военных эшелонах всё было. Как моя мама добиралась до Курского вокзала, где жила моя бабушка… Мама была самой старшей в семье. Вырастила всех сестёр. Но это не считалось героизмом, об этом так не говорили. Это жизнь, в котором наш народ проявил свои лучшие качества.

Очень доволен, что память об этом сохраняется. Рад, что молодые ребята приехали. Без громких слов всё прошло. Я смотрел на их лица. Они понимают… Дай бог, чтобы такой войны больше никогда не было», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.