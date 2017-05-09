Гавриков примет решение, где продолжить карьеру, после чемпионата мира

Защитник сборной России Владислав Гавриков определится, где продолжить карьеру, — в КХЛ или НХЛ, после завершения чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает журналист Columbus Dispatch Аарон Порцлайн со ссылкой на агента игрока Дэна Милштейна.

Ранее стало известно, что Милстейн встретится с Гавриковым во время проведения мирового первенства. Россиянин задрафтован «Коламбус Блю Джекетс», клуб уже сделал ему контрактное предложение.

21-летний защитник в прошедшем сезоне сыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности "+8". В 15 играх плей-офф он отметился 5 (1+4) результативными баллами при показателе полезности "+5". 30 апреля он стал ограниченно свободным агентом в КХЛ.