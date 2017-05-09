«Сент-Луис» хочет подписать с защитником Парэйко новый долгосрочный контракт

«Сент-Луис Блюз» хочет заключить долгосрочный контракт с защитником Колтоном Парэйко. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Даг Армстронг.

«Парэйко — определяющий игрок в нашей команде, и мы бы хотели заключить долгосрочное соглашение с ним. Но надо узнать, чего хочет сам Парэйко», — цитирует Армстронга журналист STL Today Джереми Рутерфорд.

23-летний защитник летом может стать ограниченно свободным агентом, у него подходит к концу двухлетний контракт новичка. В 81 матче прошедшего регулярного чемпионата он набрал 35 (4+31) очков, в 11 играх плей-офф отметился 5 (2+3) результативными баллами. На международном уровне защитник выступал за сборную молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира 2016 года, в трёх матчах сделав три передачи, а также сыграет за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года.