Пашков: Василевский тренеров, похоже, прогнул, забрал у них слишком многое

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил старт сборной России на ЧМ-2017. Действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх, набрав восемь очков из 9 возможных, разница шайб 18-5.

«Наша команда меня очень порадовала. Впервые после золотого Минска-2014 видим сборную, которая показывает ярко выраженный атакующий хоккей. Не видим тягомотины или позиционных атак, команда летит в нападение с места отбора шайбы, без прокатов. Для меня это большой и приятный сюрприз. Вызвал тревогу разве что третий период матча против Германии, когда наша команда просто выключилась. От нашей команды жду многого. Даже несмотря на то, что всё серьёзное начинается с четвертьфинала.

За Василевским слежу внимательно. В чисто игровом плане он готов, ошибок практически не допускает. Чувствуется, что опыта игры первым номером ему всё-таки не хватает, в психологическом плане пробелы просматриваются. Нужно уходить от этой скованности. В том, что Василевский внутри команды назначен первым, ничего предосудительного нет. Но я считаю, что штаб не должен был объявлять об этом в СМИ, делать свой выбор публичным. Это ошибка. Тренеры занизили уровень конкуренции во вратарской линии. Василевский своим энхаэловским статусом и громкими предстартовыми интервью тренеров, похоже, прогнул, забрал у них слишком многое. В то же время Сорокин весь сезон честно отработал в сборной и, наверное, рассчитывал на чемпионате мира на несколько иную роль. Особенно учитывая предстоящую в феврале Олимпиаду, на которую он может поехать первым номером. Команде Сорокина не хватает — тот же матч с Италией ему можно было бы отдавать полностью.

Меня удивили чехи, которые по необъяснимым причинам не взяли на турнир Фурха и сделали ставку на Мразека. На мой взгляд, голкипер «Детройта» не сильней вратаря «Авангарда», о чём говорят восемь шайб, пропущенных Мразеком в трёх матчах. Да и провальный сезон «Детройта» тоже. Давно не видел таких разбалансированных чехов со столь дырявой обороной», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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