«Спартак» подтвердил переход форварда Станислава Чистова

Московский «Спартак» подтвердил подписание контракта с нападающим Станиславом Чистовым. Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В Континентальной хоккейной лиге Чистов выступал за «Трактор», магнитогорский «Металлург», «Локомотив» и «Автомобилист». В ноябре 2015 года он стал первым хоккеистом, сыгравшим 500 матчей в КХЛ. К настоящему времени Чистов провёл в лиге 562 игры, в которых набрал 284 (118+166) очка.
Хоккеист побеждал со сборной России на юниорском и молодёжном чемпионатах мира.
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