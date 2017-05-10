«Спартак» подтвердил переход форварда Станислава Чистова

Московский «Спартак» подтвердил подписание контракта с нападающим Станиславом Чистовым. Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В Континентальной хоккейной лиге Чистов выступал за «Трактор», магнитогорский «Металлург», «Локомотив» и «Автомобилист». В ноябре 2015 года он стал первым хоккеистом, сыгравшим 500 матчей в КХЛ. К настоящему времени Чистов провёл в лиге 562 игры, в которых набрал 284 (118+166) очка.



Хоккеист побеждал со сборной России на юниорском и молодёжном чемпионатах мира.

Станислав Чистов покинул «Автомобилист» и перейдёт в «Спартак»