Дравецки: нам надо отдохнуть и сильно начать матч с Россией

Нападающий сборной Словакии Владимир Дравецки прокомментировал поражение от Германии (2:3 Б) на чемпионате мира – 2017 и поделился ожиданиями от встречи с Россией.



«В первом периоде сборная Словакии показала, что может играть здорово. Мы выложились на 100%, но немцы забросили две быстрые шайбы. Моё мнение, что перед тем как Раймер забил, там не было удаления. Сейчас у нас два дня отдыха перед матчем с Россией. Нам нужно немного отдохнуть. Мы провели четыре игры за пять дней, это непросто. Но, конечно, мы сфокусированы на следующей встрече с Россией. Все знают, что с россиянами играть тяжело, но они ещё завтра играют, так что нам нужно будет сильно начать матч», — передаёт слова Дравецки корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

ЧМ-2017: сборная Германии отыгралась с 0:2 и победила Словакию по буллитам