Кросби: «Питтсбург» провёл одну из лучших игр в плей-офф очень вовремя

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями после победы в решающем матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:0, 4-3 в серии). В финальной серии Восточной конференции «пингвины» встретятся с «Оттавой Сенаторз».



«Нам удалось здорово перегруппироваться. Соперник очень мощно начал, но мы смогли прийти в себя, Флери сделал несколько сейвов, и по крайней мере во втором и третьем периодах мы были похожи на себя. Наверное, это была одна из наших лучших игр в плей-офф. И она удалась нам очень вовремя», — цитирует Кросби официальный сайт лиги.

Трагедия «Вашингтона». «Мы старались как могли...» «Вашингтон» драматично проиграл седьмой матч и выбыл из плей-офф, а «Анахайм» вырвал победу у «Эдмонтона» и вышел в финал конференции.