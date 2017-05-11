Скончался заслуженный тренер России Валерий Голоухов

На 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Георгиевич Голоухов, сообщает официальный сайт хоккейного клуба «Автомобилист».



Он долгие годы выступал за свердловский «Спартак», а после окончания карьеры игрока работал тренером в школах «Юность» и «Спартаковец», среди его воспитанников – легендарные хоккеисты Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин.

Церемония прощания состоится в Екатеринбурге в субботу, 13 мая, в КРК «Уралец» с 12 до 13:00 (вход со стороны ул. Большакова).