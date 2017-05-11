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Хоккеист ТХК подал заявление в суд о признании клуба банкротом

11 мая 2017, четверг. 21:50. Хоккей

В арбитражный суд Тверской области 3 мая поступило заявление о признании банкротом некоммерческого партнёрства «Профессиональный хоккейный клуб» (ТХК) банкротом. Об этом сообщает tvernews.ru. Заявление подал нападающий клуба Антон Соколов.

Причина иска — накопившаяся задолженность по заработной плате ТХК перед игроком. Сумма исковых требований пока не уточняется.

В апреле генеральный директор клуба Кирилл Пафифов сообщил, что ТХК находится на грани банкротства из-за больших долгов по зарплатам перед игроками, тренерами и административным штабом.

Болельщики клуба выходили на митинги и писали открытые письма в поддержку любимого вида спорта. В начале года клуб получил 8 млн рублей в рамках конкурса по поддержке профессионального спорта в Твери, но это не спасло ситуацию. Клуб в разное время покинули несколько игроков и президент Константин Игоревич Буевич.

ТХК находится на грани закрытия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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