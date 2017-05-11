Леон Драйзайтль поможет сборной Германии на ЧМ-2017

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль сыграет за сборную Германии на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Немецкий форвард в регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых набрал 77 (29+48) результативных балла, став восьмым бомбардиром лиги. В 13 матчах плей-офф он отметился 16 (6+10) очками и дошёл со своей командой до полуфинала Западной конференции, где проиграл «Анахайм Дакс» в семи матчах.

Сборная Германии после четырёх матчей занимает четвёртое место в группе А, имея в активе пять очков. Следующий матч она проведёт с Данией 12 мая.