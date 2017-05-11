Галвиньш: Латвия могла зацепиться за шведов, матч с Россией будет принципиальным

Защитник сборной Латвии Гунтис Галвиньш прокомментировал поражение от Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею (0:2) и отметил, что матч с Россией будет принципиальным для его команды. Встреча Россия — Латвия состоится 15 мая.

«Могли зацепиться за шведов, но не повезло. Вратарь у них хорошо сыграл. Удача отвернулась от нас. Надо было забить хотя бы одну шайбу, но не получилось. Расстроились, так как было много моментов, большинство. Хотя бы один могли забить, ребята всё отдали на льду, боролись. Матч со сборной России будет принципиальным для нас. Будем биться в каждой игре, нужно набрать как можно больше очков и пройти дальше. Планируем выйти в следующий раунд», — сказал Галвиньш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.