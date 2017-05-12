Кулда: Россия по непредсказуемости не будет отличаться от Швеции

Защитник сборной Латвии Артур Кулда прокомментировал поражение (0:2) от Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года и поделился ожиданиями от матча с Россией, который состоится 15 мая.

«Нам надо было внимательнее играть в обороне, все шведы классно катаются. В атаке у нас было немало моментов, плохо, что не смогли забить. Тяжело играть против всех классных команд, не только против шведов. Не думаю, что сборная России будет отличаться от Швеции в плане непредсказуемости.

Не могу найти одну причину слабой игры в большинстве. Просто не реализовали моменты. Отчасти причина в том, что у Швеции много высококлассных защитников. Наши конкуренты — все предстоящие соперники. Нам надо набирать очки, ничего не считать и играть на победу. У нас есть свой стиль, свой почерк, которого мы должны придерживаться», — передаёт слова Кулды корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.