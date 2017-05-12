Гулявцев: Киселевич играет надёжно, в игре с Данией ему удался отличный бросок

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев оценил игру сборной России в матче с командой Дании (3:0), а также поделился впечатлениями от выступления защитника Богдана Киселевича на чемпионате мира.

«Победа всухую, победа нелёгкая. Дания в этой игре показала, что их хоккей прибавляет, и она может соперничать с любой командой. Наши, может быть, сначала немножко не поймали ту игру, которая у них была, но потом забросили быстрые три шайбы. Обыгрывать Данию они были обязаны. Сейчас все команды оказывают хорошее сопротивление.

Король «айс тайма» Панарин и первый гол Киселевича. Оценки сборной России Василевский отыграл на ноль, Киселевич забил первую шайбу на чемпионатах мира, а Панарин сыграл больше всех.

Что касается первого гола в ворота Сёренсена, то там была хорошая позиционная атака, своевременное подключение Богдана в свободную зону. Всё было вовремя. Отличный пас Панарина, Артемий вовремя поднял голову, Богдан подключился и нанёс отличный бросок в девятку. Он долго не раздумывал, что делать. Хороший гол в позиционной атаке. Я особо за каждым не смотрю, но мы пропускаем немного. Киселевич играет надёжно, своевременно, жёстко. Нет такого, чтобы его обыгрывали один в один, чтобы он где-то уступал. Богдан играет на хорошем уровне. Я считаю, что он достоин места в сборной», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.