Ворачек: мы здорово катались и запросто могли обыграть Словению со счётом 10:2

Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал победу над Словенией (5:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года, а также отметил, что следующий матч с командой Франции будет непростым.

«Мы знали, что если будем хорошо кататься, то всё будет в порядке. Мы хорошо играли весь матч, поэтому и победили. Мы запросто могли выиграть со счётом 10:2.

Сейчас нам надо настраиваться на встречу с Францией. Они здорово играли с Канадой, так что матч будет непростым", — приводятся слова Ворачека на официальном сайте турнира.