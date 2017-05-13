«Торпедо» обменяло Шуленина в «Металлург» Мг, взамен получило Медведева

В результате обмена между «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом» в Магнитогорск поехал защитник Дмитрий Шуленин, а в Нижний Новгород отправился игрок обороны Павел Медведев, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



21-летний Шуленин в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провёл 55 встреч, отметившись девятью (2+7) результативными баллами при показателе полезности ""+12" и 31-й минуте штрафного времени.



25-летний Медведев в прошедшем сезоне выступал за «Югру» и «Сочи», набрав 12 (6+6) очков при показателе полезности "-3".

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