ЧМ-2017: сборная Латвии упустила преимущество в две шайбы и уступила США

На чемпионате мира по хоккею — 2017 сборная Латвии уступила команде США, встреча завершилась со счётом 3:5. Латвийская команда упустила преимущество в две заброшенные шайбы.

В составе сборной Латвии заброшенные шайбы на свой счёт записали Теодор Блюгерс, Каспарс Даугавиньш и Оскар Цибульскис. У американцев забитыми голами сумели отметиться Джей Ти Комфер, Ник Бьюгстад, Джонни Годро, Эндрю Копп и Дилан Ларкин.



Латвия выиграла три из пяти своих матчей на ЧМ-2017, сборная США проиграла одну встречу из пяти.