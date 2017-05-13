Миронов и Гавриков забросили свои первые шайбы за сборную России на ЧМ-2017

Защитники сборной России Владислав Гавриков и Андрей Миронов забросили первые шайбы за национальную команду на чемпионатах мира. Это произошло в матче с командой Словакии на групповом этапе мирового первенства 2017 года.

В концовке первого периода Миронов сделал счёт 3:0, а Гавриков отличился в третьем периоде, забросив шестую шайбу в ворота словаков. Россияне одержали разгромную победу (6:0) и продолжают лидировать в группе А. На счету нашей команды 14 очков в пяти матчах. Следующий матч сборная России проведёт 15 мая с Латвией.