Микуш: словакам надо благодарить Гудачека, что россияне не забили ещё больше

Защитник сборной Словакии Юрай Микуш прокомментировал разгромное поражение от России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года и поблагодарил своего вратаря Юлиуса Гудачека. Встреча завершилась со счётом 0:6.

«Результат отражает то, что происходило на льду. Мы можем только поблагодарить Юлиуса Гудачека, что они не забили ещё больше. Несмотря на то что россияне забили три лёгких гола, они упустили ещё много моментов. У них очень качественная атака», — приводит слова Микуша Sport Aktuality.