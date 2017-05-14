«Оттава» в овертайме победила «Питтсбург», Малкин отметился голом

«Оттава Сенаторз» на выезде в овертайме переиграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:1 в первом матче финальной серии Восточной конференции.

На 15-й минуте счёт открыл Жан-Габриэль Пажо — ему ассистировал Бобби Райан. «Питтсбург» перевёл игру в овертайм на 55-й минуте — отличился Евгений Малкин после передач Криса Куница и Рона Хэйнси.

Решающую шайбу в овертайме забросил Бобби Райан на 65-й минуте, ему ассистировали Пажо и Стоун.

Евгений Малкин набрал своё 19 очко (6+13) в 13 поединках Кубка Стэнли и возглавляет список бомбардиров.

Гол Малкина можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».

Второй матч серии пройдёт 16 мая на льду «Питтсбурга».