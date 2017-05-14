Райан первым в истории «Оттавы» забил 2 гола в овертайме в одном плей-офф

Форвард «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) сделал голевую передачу, забросил победную шайбу и был признан второй звездой матча.

Американский хоккеист стал первым игроком в истории «Сенаторз», забившим два гола в овертайме в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. В 13 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Райан набрал 11 (5+6) очков.