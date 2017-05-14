Пажо вышел на второе место в истории «Оттавы» по голам в одном плей-офф

Форвард «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) сделал голевую передачу и забросил шайбу.

Это восьмой гол канадского хоккеиста в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, и он вышел на второе место в истории «Сенаторз». Лидирует по этому показателю Даниэль Альфредссон, забросивший в плей-офф Национальной хоккейной 2007 года 14 шайб.

В 13 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли на счету Пажо восемь голов и один пас.