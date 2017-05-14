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Андерсон — на втором месте по победам в истории «Оттавы» среди вратарей

14 мая 2017, воскресенье. 10:00. Хоккей

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) отразил 27 бросков из 28 и был признан первой звездой матча.

Американский вратарь канадской команды в настоящее время одержал свою 19-ю победу в плей-офф и вышел на второе место в истории «Сенаторз» среди вратарей, обогнав Рэя Эмери (18). Лидирует по этому показателю Патрик Лалим – 21 победа. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Оттава» в овертайме победила «Питтсбург», Малкин отметился голом
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
14 мая 2017, воскресенье
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