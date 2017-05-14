Андерсон — на втором месте по победам в истории «Оттавы» среди вратарей

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) отразил 27 бросков из 28 и был признан первой звездой матча.

Американский вратарь канадской команды в настоящее время одержал свою 19-ю победу в плей-офф и вышел на второе место в истории «Сенаторз» среди вратарей, обогнав Рэя Эмери (18). Лидирует по этому показателю Патрик Лалим – 21 победа. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.